Юнкер виключив нове коротке відтермінування Brexit без схвалення угоди з ЄС до 12 квітня
"12 квітня є кінцевим терміном для схвалення угоди про вихід у Палаті громад. Якщо цього не буде зроблено до цього часу, подальше коротке відтермінування неможливе", - сказав Юнкер у Європейському парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Він наголосив, що вихід Британії з ЄС без угоди опівночі 12 квітня є дуже ймовірним сценарієм.
"Це не той результат, який я хочу. Але це результат, за який я переконаний, що ЄС готовий", - заявив він.
Нагадаємо, що глава уряду Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність відтермінувати Brexit, про що проситиме представників ЄС.
Рада ЄС і Європейський парламент домовилися про безвізовий режим в’їзду до Шенгенської зони для британських громадян після Brexit.
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