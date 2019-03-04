Юнкер виключив нове коротке відтермінування Brexit без схвалення угоди з ЄС до 12 квітня

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Британія не отримає жодних додаткових коротких відтермінувань Brexit, якщо її парламент не ратифікує угоду про вихід до 12 квітня.

"12 квітня є кінцевим терміном для схвалення угоди про вихід у Палаті громад. Якщо цього не буде зроблено до цього часу, подальше коротке відтермінування неможливе", - сказав Юнкер у Європейському парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Він наголосив, що вихід Британії з ЄС без угоди опівночі 12 квітня є дуже ймовірним сценарієм.

"Це не той результат, який я хочу. Але це результат, за який я переконаний, що ЄС готовий", - заявив він.