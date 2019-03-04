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Юнкер виключив нове коротке відтермінування Brexit без схвалення угоди з ЄС до 12 квітня

12 квітня є кінцевим терміном для схвалення уго
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Британія не отримає жодних додаткових коротких відтермінувань Brexit, якщо її парламент не ратифікує угоду про вихід до 12 квітня.
Юнкер виключив нове коротке відтермінування Brexit без схвалення угоди з ЄС до 12 квітня Фото: ap.org

"12 квітня є кінцевим терміном для схвалення угоди про вихід у Палаті громад. Якщо цього не буде зроблено до цього часу, подальше коротке відтермінування неможливе", - сказав Юнкер у Європейському парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Він наголосив, що вихід Британії з ЄС без угоди опівночі 12 квітня є дуже ймовірним сценарієм.

"Це не той результат, який я хочу. Але це результат, за який я переконаний, що ЄС готовий", - заявив він.

Нагадаємо, що глава уряду Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність відтермінувати Brexit, про що проситиме представників ЄС.

Рада ЄС і Європейський парламент домовилися про безвізовий режим в’їзду до Шенгенської зони для британських громадян після Brexit.

 
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03 04 2019 17:34
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