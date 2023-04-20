Юркомпанія Covington&Burling може допомогти "Нафтогазу" отримати $5 млрд від рф
Про це голова НАК Олексій Чернишов написав на Facebook-сторінці.
"Ми не очікуємо добровільного відшкодування збитків від Росії, тому зараз опрацьовуємо усі можливі шляхи визнання і примусового виконання арбітражного рішення", - написав Чернишов в перший день робочого візиту до Вашингтона.
Він додав, що докладе всіх зусиль, щоб рішення, ухвалене в Гаазі, було втілено в життя.
"Дякую нашим партнерам за спільну роботу і результати, яких нам уже вдалося досягти!", - написав Чернишов.