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Юркомпанія Covington&Burling може допомогти "Нафтогазу" отримати $5 млрд від рф

20 квітня 2023, 11:01
Юркомпанія Covington&Burling може допомогти
Фото: З відкритих джерел
Американська юридична компанія Covington & Burling LLP продемонструвала "Нафтогазу" стратегію стягнення з росії $5 млрд компенсації за захоплення активів Групи компаній в Криму.

Про це голова НАК Олексій Чернишов написав на Facebook-сторінці.

"Ми не очікуємо добровільного відшкодування збитків від Росії, тому зараз опрацьовуємо усі можливі шляхи визнання і примусового виконання арбітражного рішення", - написав Чернишов в перший день робочого візиту до Вашингтона.

Він додав, що докладе всіх зусиль, щоб рішення, ухвалене в Гаазі, було втілено в життя.

"Дякую нашим партнерам за спільну роботу і результати, яких нам уже вдалося досягти!", - написав Чернишов.

Минулого тижня Суд у Гаазі зобов'язав росію виплатити $5 мільярдів компенсації за збитки Нафтогазу в Криму.

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