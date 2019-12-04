Юрист Зеленського подає до суду на "Схеми" після матеріалу про поїздки до Москви
"Я призначений радником губернатора Дніпропетровсткоі області Ігора Коломойського навесні 2014 р. Багато часу провів на фронті, в тому числі в самих гарячих точках. На моій сторінці сотні фото з війни. Внесений в чорний лист в Росії. В Росію і Білорусію не можу заїхати навіть якби хотів, вся ця інформація у мене на сторінці в ФБ, але кого це цікавить коли треба відпрацьовувати...", - повідомив Богдан у Facebook.
Також юрист зазначив, що журналісти "свідомо збрехали" про його звʼязки з Росією.
"Хочу повідомити, також що журналіст Максим Савчук подзвонив о пів на першу ночі з суботи на неділю. Розмова, запис якої у мене є, з ним відбулась в неділю. Я пояснив йому, що їздив в Росію в квітні 2014 останній раз, в Білорусь жодного разу. Збрехали. Свідомо збрехали. Щоб показати зв’язки з Росією в період передвиборчої компанії. Готуйтесь. До суду", - резюмував Андрій Богдан.
На пост юриста Зеленського відповів один з авторів розслідування програми Максим Савчук.
Він зазначив, що вони оприлюднили інформацію, отриману від джерел із системи Центральна база даних обліку іноземних громадян "Мігрант", в якій є відомості, що він тричі прилітав у Москву починаючи з 2014 року. І додав, що він не телефонував Богдану в ніч з суботи на неділю.
"Це відверта неправда. Сама розмова з ним відбулася у середу по обіді. Повідомлення адвокат отримав у середу о 00:14. Андрій Богдан написав дві відповіді, а потім їх чомусь повидаляв. Ніхто з редакції не спілкувався і не телефонував адвокату "о пів на першу ночі з суботи на неділю", - пише Савчук.
Нагадаємо, програма "Схеми" оприлюднила розслідування в якому йшлося, про те, що протягом двох останніх років Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після переїзду олігарха в Ізраїль влітку 2018-го Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
У кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який зрештою став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
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