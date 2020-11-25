З 1,5 млн зареєстрованих переселенців близько половини живуть на окупованій території - Мінреінтеграції

Заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук зазначає, що близько половини з 1,5 млн офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщеними особами громадян живуть на тимчасово окупованій території.

"Якщо на листопад кількість зареєстрованих переселенців становить близько 1,5 млн, то з них кількість людей, які живуть на тимчасово окупованій території, - близько половини. Тобто це люди, які формально залишаються на окупованих територіях і реєструються як внутрішньо переміщені особи виключно з соціальних міркувань. Наприклад, наші пенсіонери не мають на що жити в окупації і виїхати звідти не мають можливості. І держава має піклуватися про своїх громадян", - сказала Голованчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо йдеться про реальних переміщених осіб, то ми говоримо про 700-800 тис. Це люди, які виїхали звідти й постійно живуть на підконтрольній уряду України території", - додала вона.

На запитання, чи буде передано від Міністерства соціальної політики до Мінреінтеграції Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб разом із відповідними програмами та фінансуванням, заступниця міністра відповіла, що раніше така ідея була, але після тривалих переговорів із Мінсоцполітики дійшли одностайного висновку, що Мінреінтеграції наразі не має можливості управляти відповідними процесами.

"Тому що забрати базу внутрішньо переміщених осіб - означає перебрати всі послуги, які надаються за ланкою Мінсоц, а Міністерство реінтеграції не має таких розгалужених представницьких функцій на місцях. Тому нині це не актуально з точки зору наших можливостей, але як стратегічна мета на майбутнє це можливо", - додала Голованчук.

Як повідомлялося, кількість внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму, зареєстрованих в Україні станом на 24 листопада 2020 року, становить 1 млн 458 тис. 737 осіб.