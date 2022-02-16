З 1 березня виплати понад 10 мільйонів пенсіонерів проіндексують на 14%

Це стосується 8,5 млн людей, котрі отримують страхові пенсії. Також уперше буде проіндексовано виплати для пів мільйона військових пенсіонерів

Уряд ухвалив рішення про індексацію на 14% із 1 березня пенсійних виплат більш як для 10 мільйонів українців.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи урядове засідання 16 лютого.

Він нагадав, що напередодні Верховна Рада затвердила урядовий законопроєкт, що ліквідовує дискримінаційну норму, через яку колишні військові, вчені, держслужбовці та деякі інші категорії громадян не підпадали під дію положень про щорічну індексацію пенсій.

"Проблему буде розв’язано, і пенсії їм перераховуватимуть щороку з 1 березня. Це дозволить гарантувати стійкість пенсійного забезпечення, унеможливити спекуляції на цій темі в майбутньому. Адже в законі чітко зафіксовано дату здійснення індексації", - наголосив глава уряду.

За словами Шмигаля, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про індексацію на 14% з 1 березня виплат для більш як 10 млн українців. Зокрема, це стосується 8,5 млн людей, котрі отримують страхові пенсії. Також уперше буде проіндексовано виплати для пів мільйона військових пенсіонерів.

"Окрім того, з 1 березня встановлюємо доплату для 1 млн людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм було призначено протягом останніх 3 років. Також на 14% індексуються додаткові доплати українцям віком 75+. Цю допомогу отримають майже 2,2 мільйона людей", - зауважив прем'єр.

Він додав, що пенсійні виплати деяким категоріям громадян індексуються "на випередження".

"Такої практики ще ніколи не було. За рішенням уряду вже зараз будуть проіндексовані так звані соціальні пенсії. Хоча таке підвищення мало відбутися лише в грудні - у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму", - розповів Шмигаль.

Держава виконує всі свої соціальні зобов’язання, і так буде й надалі, запевнив прем’єр.

"Підвищення пенсій отримають більше ніж 10 млн людей. В середньому підвищення складе близько 360 гривень. При цьому найменше підвищення складе 100 гривень", - наголосила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Відповідно до постанови передбачено збільшення на коефіцієнт 1,14:

показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, для перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону;

пенсій, призначених відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за зазначеним Законом та членам їхніх сімей;

пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачені частиною третьою статі 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

розмірів щомісячних компенсаційних виплат, встановлених згідно з абзацом першим пункту 1 і абзацом першим пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 849 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому".

Крім того, з 1 березня 2022 року передбачається:

підвищити мінімальну пенсійну виплату для осіб, які мають тривалий страховий стаж (З0/35 років, відповідно, для жінок і для чоловіків), і для осіб з інвалідністю І групи, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, до 2300 грн та установити мінімальну пенсійну виплату для непрацюючих осіб зі страховим стажем меншої тривалості, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, на рівні 2100 грн;

установити мінімальний розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які одержують державну соціальну допомогу, на рівні 2100 грн;

збільшити допомогу на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім'ї, до 2100 грн;

установити до пенсій, призначених відповідно до Закону за зверненнями, які надійшли по 31 грудня 2021 р. включно, які не підвищувалися з 1 березня 2022 року згідно із Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 року № 124 «Питання проведення індексації пенсій у 2019 році", щомісячну доплату в розмірі 1З5 грн у межах максимального розміру пенсії, визначеного законом, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії відповідно до законодавства;

встановити щомісячну доплату до пенсії, якщо з 1 березня 2021 р. розмір підвищення в результаті перерахунку пенсій не досягає 100 грн, у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, під час наступних перерахунків пенсії у зв'язку із збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії;

забезпечити перерахунок пенсій за матеріалами пенсійних справ.

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