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З 1 липня українські підприємці отримують спрощений режим доставки посилок до країн ЄС

Нові правила стосуються передусім оподаткування товарів, що відправляються в посилках для фізичних осіб
Українські підприємці з 1 липня 2021 року отримують спрощений режим доставки посилок до країн Європейського Союзу.
З 1 липня українські підприємці отримують спрощений режим доставки посилок до країн ЄС Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрпошта".
 
Зазначається, що нові правила стосуються передусім оподаткування товарів, що відправляються в посилках для фізичних осіб. Відтепер ключові торгові платформи світу можуть виступати податковим агентом продавців, в тому числі і продавців з України. Завдяки цьому для останніх суттєво спроститься процедура оформлення відправлень до країн ЄС і за умови правильного оформлення відправлення суттєво скоротиться час проходження митного контролю.
 
В Укрпошті пояснюють, що ключові маркетплейси, такі як Etsy, eBay, Wish, Amazon та інші будуть самостійно нараховувати ПДВ на проданий товар, який відправляється до Європи, і безпосередньо розраховуватися з податковими органами країн доставки. Для українських підприємців це означає, що всі посилки у напрямку Європи з товарами вартістю до 150 євро, які пройдуть правильне оформлення в особистому кабінеті Укрпошти, будуть максимально оперативно доставлятися і автоматично проходити митницю. Тобто розмитнення посилки, оформленої за новими правилами, займе кілька секунд. Раніше митне оформлення посилок могло займати від одного дня до тижня в залежності від завантаженості інспекторів митниці.
 
У компанії наголошують, що при оформленні в такий спосіб не буде нараховано жодних додаткових сервісних зборів ні з боку митниці, ні з боку приймаючої сторони. Якщо посилки будуть оформлені не за таким алгоритмом, або вартість товару перевищує 150 євро, з відправника будуть стягуватися додаткові сервісні збори зі сторни пошт ЄС.
 
За умови правильного оформлення, всі посилки, відправлені через Укрпошту, будуть проходити спеціальний спрощений митий режим.
 
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01 07 2021 12:59
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