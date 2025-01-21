З 1-го лютого США введуть 25% тарифи на імпорт з Мексики і Канади

За словами нового глави Білого дому, вони дозволяють величезній кількості людей в'їжджати і ввозити фентаніл.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що адміністрація ввеле 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади вже з 1 лютого.

Про це він сказав, коли його запитали під час підписання указів про те, що він думає про тарифи щодо цих двох країн, пише The Hill.

Трамп сказав, що він і його адміністрація думають про 25-відсоткові мита для Мексики і Канади, "тому що вони дозволяють величезній кількості людей в'їжджати і ввозити фентаніл".

"Я думаю, ми зробимо це 1 лютого", – додав він, коли його запитали щодо термінів.

Раніше стало відомо, що Трамп вийшов з ВООЗ і Паризької кліматичної угоди.