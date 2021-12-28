ПОЛІТИКА НОВИНИКонтррозвідка СБУ з 2014 року в різних регіонах країни нейтралізувала понад 30 ворожих агентурних мереж. Більше ніж 180 зловмисників засуджені за державну зраду та шпигунство.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З 2014 року контррозвідка СБУ викрила понад 20 російських дипломатів-шпигунів РФ
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Такі дані оприлюднені на сайті СБУ, передає Укрінформ.
Крім того, викрито понад 20 кадрових співробітників російської розвідки, які працювали в Україні під прикриттям посад дипломатів РФ. За матеріалами СБУ їх оголошено persona non grata.
За цей період українські контррозвідники знешкодили понад 300 ворожих диверсійно-розвідувальних груп. 26 зловмисників затримані на спробі підриву об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі оборонного значення.
Більше ніж 250 бойовиків суд покарав на різні терміни ув’язнення за злочини проти державної безпеки України. Серед них – ватажки та учасники незаконних збройних формувань і терористичних угруповань «Л/ДНР».
Зокрема, у ході масштабної спецоперації СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ РФ. Зловмисники діяли на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей.
Ворожі агенти займалися підготовкою до вчинення диверсій. Серед об’єктів посягань – бойові літаки на одному з аеродромів Збройних сил України.
У зловмисників вилучено майже 3 кг тротилу з електродетонаторами та реактивні протитанкові гранати.
У районі проведення операції Об’єднаних сил контррозвідка СБУ затримала диверсанта спецслужб РФ на спробі підриву цистерни з аміаком на території одного з промислових об’єктів Луганщини.
У затриманого виявлено 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-22, які він раніше вилучив із заздалегідь підготовленого ворожого схрону.
У Харкові співробітники СБУ викрили агента російської воєнної розвідки. За завданням своїх «кураторів» він збирав закриту інформацію про новітню українську бронетехніку.
Встановлено, що агент намагався здобути технічну документацію з розробки та виробництва бойового танка Т-84БМ «Оплот».
У Луганській області затриманий шпигун російських спецслужб. Іноземець прибув до регіону для збору розвідданих про підрозділи операції Об’єднаних сил.
За викритими фактами гібридної агресії РФ контррозвідка СБУ проводить комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
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