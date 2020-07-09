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З 2021 року в Україні почнуть системно будувати дороги з промислових відходів

"В Україні на відвалах промислових підприємств накопичилось більше 160 млн тонн шлаків металургійних комбінатів та близько 250 млн тонн золошлакових матеріалів ТЕЦ. Щороку ці показники збільшуються на 10-11 млн тонн та 6-7 млн тонн відповідно. Відтак, запропонована Концепція є актуальною та прогресивною для економічного розвитку країни"
Згідно державної програми будівництва доріг на 2021-2025 роки, частка автострад із цементобетонним покриттям збільшиться до 30%, зокрема, завдяки використанню промислових відходів у складі бетонної суміші.
З 2021 року в Україні почнуть системно будувати дороги з промислових відходів Фото: gettyimages.com

Відповідний  документ був опублікований 5 серпня на сайті Укравтодору передає Європейська бізнес асоціація (ЄБА), передає Економічна правда.

"В Україні на відвалах промислових підприємств накопичилось більше 160 млн тонн шлаків металургійних комбінатів та близько 250 млн тонн золошлакових матеріалів ТЕЦ. Щороку ці показники збільшуються на 10-11 млн тонн та 6-7 млн тонн відповідно. Відтак, запропонована Концепція є актуальною та прогресивною для економічного розвитку країни", - розповідаєКоординатор Комітету промислової екології та сталого розвитку ЄБА Ольга Бойко.

Бізнес-спільнота концептуально підтримує ініціативу Укравтодору та закликає доопрацювати текст документу та врахувати наступні три пункти:

  1. Додати побічні продукти/вторинну сировину промисловості до переліку матеріалів, які можуть використовуватись в процесі будівництва автомобільних доріг. Адже деякі матеріали у перспективі можуть отримати властивість змінювати свій юридичний статус як відходів. Зокрема, у контексті запланованої реформи управління відходами.
  2. Уточнити можливість фінансування Програми також за рахунок коштів Державного дорожнього фонду.
  3. Надати пріоритет у використанні вторинної сировини в якості заповнювачів в цементобетонних сумішах та шарах основи автомобільних доріг. Зокрема, пріоритетне застосування шлакопортландцементу та шлаколужних цементів.

Нагадаємо, що Верховна рада України ратифікувала дві угоди, необхідні для отримання від Європейського інвестиційного банку двох кредитів обсягом 450 та 50 млн євро.

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07 09 2020 15:00
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