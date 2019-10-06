Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

З 25 травня по 6 червня 1 133 людини захворіли на кір, - МОЗ

З початку року на кір захворіли 53 112 осіб, з них - 28 107 дітей
За період з 25 травня по 6 червня на кір захворіли 1 133 людини.
З 25 травня по 6 червня 1 133 людини захворіли на кір, - МОЗ Фото: nv.ua

"За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, протягом 23-го тижня 2019 року на кір захворіли 1 133 особи - 505 дорослих та 628 дітей. Щеплення - єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності", - повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ. 

За цей період найбільше нових випадків кору зареєстровано в Харківській області (156 хворих: 97 дорослих та 59 дітей), в Києві (100 випадків: 51 дорослий і 49 дітей), Тернопільській (89: 21 дорослий і 68 дітей), Львівській (84 хворих: 22 дорослих та 62 дитини) та Київській областях (80: 40 дорослих та 40 дітей).

З початку року на кір захворіли 53 112 осіб - 25 005 дорослих та 28 107 дітей. Від ускладнень кору померли 18 осіб.

Всього з початку спалаху хвороби, з літа 2017 року, на кір захворіли понад 110 тис. осіб, 39 з яких померли.

З початку цього року на кір в Україні захворіло понад 41 тис. осіб, 15 хворих померли від ускладнень вірусу. Специфічного лікування від кору немає, запобігти захворюванню або полегшити його перебіг може тільки вакцинація.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 06 2019 18:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.