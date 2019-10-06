З 25 травня по 6 червня 1 133 людини захворіли на кір, - МОЗ
"За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, протягом 23-го тижня 2019 року на кір захворіли 1 133 особи - 505 дорослих та 628 дітей. Щеплення - єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності", - повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.
За цей період найбільше нових випадків кору зареєстровано в Харківській області (156 хворих: 97 дорослих та 59 дітей), в Києві (100 випадків: 51 дорослий і 49 дітей), Тернопільській (89: 21 дорослий і 68 дітей), Львівській (84 хворих: 22 дорослих та 62 дитини) та Київській областях (80: 40 дорослих та 40 дітей).
З початку року на кір захворіли 53 112 осіб - 25 005 дорослих та 28 107 дітей. Від ускладнень кору померли 18 осіб.
Всього з початку спалаху хвороби, з літа 2017 року, на кір захворіли понад 110 тис. осіб, 39 з яких померли.
З початку цього року на кір в Україні захворіло понад 41 тис. осіб, 15 хворих померли від ускладнень вірусу. Специфічного лікування від кору немає, запобігти захворюванню або полегшити його перебіг може тільки вакцинація.
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