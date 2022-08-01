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З 8 січня в Україні запрацювали штрафи за вказування статі та віку у вакансії

Також заборонено вказувати бажане соціальне походження кандидата, його майновий стан, місце проживання
В Україні 8 січня запрацювали зміни до закону про рекламу, за якими роботодавців штрафуватимуть за вказування у вакансії бажаної статі, віку, раси, кольору шкіри тощо.
З 8 січня в Україні запрацювали штрафи за вказування статі та віку у вакансії Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у змінах до закону "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі, повідомляє "Громадське".

В Україні ще з 1996 року діє заборона на дискримінацію в рекламі про вакансії. Роботодавці не можуть вказувати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, представникам певної раси, кольору шкіру. Також заборонено вказувати бажане соціальне походження кандидата, його майновий стан, місце проживання.

Відтепер за недотримання цієї норми роботодавцям загрожує штраф у десятикратному розмірі мінімальної зарплати. З 1 грудня 2021-го мінімалка становить 6 500 грн, тобто штраф становитиме 65 000 грн.

Штрафи накладає центральний орган виконавчої влади, який слідкує за дотриманням прав споживачів - це Державна служба з питань праці.

Роботодавці мають сплатити штраф упродовж 15 календарних днів із дня вручення документа від Держпраці. Якщо ж штраф не сплатити, то його можуть стягнути через суд.

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08 01 2022 11:11
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