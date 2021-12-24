Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

З "червоної" зони днями вийдуть останні дві області - МОЗ

Волинська та Запорізька області, єдині, які залишилися у "червоній" зоні, найближчими днями вийдуть з цього рівня епідемічної небезпеки.
З "червоної" зони днями вийдуть останні дві області - МОЗ Фото: moz.gov.ua

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Рада", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

"Останні дві області - Волинська та Запорізька - вийшли за індикаторами з "червоного" рівня епіднебезпеки. Ми вчора від Міністерства охорони здоров'я направили відповідну заяву до Кабінету міністрів про скликання комісії з ТЕБ і НС, яка розгляне ситуацію.

І потенційно ми найближчими днями зможемо вивести останні дві області з "червоного" рівня епіднебезпеки".

Нагадаємо, що найбільше нових випадків виявили в Києві (1 234), а також у Донецькій (593), Полтавській (411) та Львівській (392) областях.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2021 17:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.