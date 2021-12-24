CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВолинська та Запорізька області, єдині, які залишилися у "червоній" зоні, найближчими днями вийдуть з цього рівня епідемічної небезпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З "червоної" зони днями вийдуть останні дві області - МОЗ
Фото: moz.gov.ua
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Рада", якого цитує "Інтерфакс-Україна"
"Останні дві області - Волинська та Запорізька - вийшли за індикаторами з "червоного" рівня епіднебезпеки. Ми вчора від Міністерства охорони здоров'я направили відповідну заяву до Кабінету міністрів про скликання комісії з ТЕБ і НС, яка розгляне ситуацію.
І потенційно ми найближчими днями зможемо вивести останні дві області з "червоного" рівня епіднебезпеки".
Нагадаємо, що найбільше нових випадків виявили в Києві (1 234), а також у Донецькій (593), Полтавській (411) та Львівській (392) областях.
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