З Іванки Трамп кепкують у соцмережах через її привітання Джонсона з посадою у "United Kingston"
Некоректний пост негайно видалили і невдовзі з’явився новий, без помилок, йдеться у "Європейська правда".
Проте її пост швидко розійшовся мережею. Користувачі кепкували над публікацією та пригадували, як Дональд Трамп повідомив у Twitter про свою зустріч з "принцом китів".
Дехто жартував, що Борис Джонсон буде радий зустрітися з президентом Сполучених стейків (United Steaks).
Видання Politico відреагувало на конфуз заголовком "Іванка Трамп привітала Бориса Джонсона, наступного прем’єра… Ямайки!". Місто Кінгстон є столицею Ямайки.
Видання також пожартувало, що донька президента США, пишучи твіт, могла думати також про Кінгстон-на-Темзі в південно-західному Лондоні, або, можливо, про Кінгстон-на-Галлі в Східному Йоркширі.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп знову породив хвилю жартів і "фотожаб" у соцмережах через твіт, в якому він розповідає про зустріч зі світовими лідерами, в тому числі "принцом китів".
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