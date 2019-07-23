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З Іванки Трамп кепкують у соцмережах через її привітання Джонсона з посадою у "United Kingston"

Донька президента США Дональда Трампа Іванка припустилася помилки у привітанні Бориса Джонсона, який стане наступним прем’єром Британії, чим викликала хвилю кепкувань у мережі
Іванка Трамп у своєму Twitter привітала Джонсона із тим, що він стане наступним прем'єр-міністром об'єднаного Кінгстона (United Kingston)". Очевидно, вона хотіла написати United Kingdom, але помилилася.
З Іванки Трамп кепкують у соцмережах через її привітання Джонсона з посадою у "United Kingston" Фото: Leah Puttkammer / Getty Images

Некоректний пост негайно видалили і невдовзі з’явився новий, без помилок, йдеться у "Європейська правда".

Проте її пост швидко розійшовся мережею. Користувачі кепкували над публікацією та пригадували, як Дональд Трамп повідомив у Twitter про свою зустріч з "принцом китів". 

Дехто жартував, що Борис Джонсон буде радий зустрітися з президентом Сполучених стейків (United Steaks).

Видання Politico відреагувало на конфуз заголовком "Іванка Трамп привітала Бориса Джонсона, наступного прем’єра… Ямайки!". Місто Кінгстон є столицею Ямайки. 

Видання також пожартувало, що донька президента США, пишучи твіт, могла думати також про Кінгстон-на-Темзі в південно-західному Лондоні, або, можливо, про Кінгстон-на-Галлі в Східному Йоркширі. 

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп знову породив хвилю жартів і "фотожаб" у соцмережах через твіт, в якому він розповідає про зустріч зі світовими лідерами, в тому числі "принцом китів".

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