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ПОЛІТИКА

З квітня США відправили в Україну озброєння на $3,7 млрд – Пентагон

13 листопада 2024, 09:46
З квітня США відправили в Україну озброєння на $3,7 млрд – Пентагон
Фото: Макс Требухов
Зокрема, в Україну вже доставили 83% критично важливих боєприпасів.

З моменту ухвалення Конгресом додаткового фінансування для України у квітні цього року США вилучили зі складів Міноборони озброєння на суму майже $3,7 мільярда, щоб передати його в Україну.

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер.

Зокрема, в Україну вже доставили 83% критично важливих боєприпасів: артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, ракети GMLRS для систем HIMARS, ракети для Patriot та NASAMS, реактивні снаряди та інше.

Також Штати доставили 67% інших критично важливих засобів протиповітряної оборони, наприклад ракети до Stinger і HAWK, та 60% вогневих засобів, в тому числі бомби малого діаметра і боєприпаси калібру 105 міліметрів.

Райдер каже, що з квітня США доставили до України тисячі артилерійських снарядів, тисячі броньованих транспортних засобів, тисячі ракет до HIMARS та протитанкової зброї, десятки артилерійських систем, сотні ракет до ППО, одну батарею Patriot та десятки інших систем.

"Разом із нашими союзниками та партнерами ми майже завершили постачання стратегічних систем протиповітряної оборони, які ми зобов’язалися забезпечити на саміті НАТО", — додав він.

Речник Пентагону уточнив, що станом на 12 листопада США мають можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад $9 мільярдів. 

СШАПентагонозброєння

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