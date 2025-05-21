З Німеччини екстрадували ексочільницю Держгеокадастру, підозрювану у земельних махінаціях майже на ₴2 млрд

Підозрювана перебувала в міжнародному розшуку з 5 березня 2024 року.

З Німеччини екстрадували колишню очільницю Дежргеокадастру, яку підозрююють у незаконному заволодінні державними землями під Києвом вартістю майже 2 мільярди гривень.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції до України колишньої начальниці ГУ Держгеокадастру в Київській області, підозрюваної у справі щодо заволодіння землею, а саме майже 920 га в м. Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу Києва, загальною вартістю понад 1,8 млрд грн.