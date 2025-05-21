З Німеччини екстрадували ексочільницю Держгеокадастру, підозрювану у земельних махінаціях майже на ₴2 млрд
21 травня 2025, 17:05
Фото: САП
Підозрювана перебувала в міжнародному розшуку з 5 березня 2024 року.
З Німеччини екстрадували колишню очільницю Дежргеокадастру, яку підозрююють у незаконному заволодінні державними землями під Києвом вартістю майже 2 мільярди гривень.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції до України колишньої начальниці ГУ Держгеокадастру в Київській області, підозрюваної у справі щодо заволодіння землею, а саме майже 920 га в м. Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу Києва, загальною вартістю понад 1,8 млрд грн.
Екстрадиція відбувалась у співпраці з компетентними органами ФРН та Польщі.
Підозрювана перебувала в міжнародному розшуку з 5 березня 2024 року. У березні 2025 року її затримали на території Німеччини.
Передача підозрюваної співробітникам НАБУ відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець-Корчова".
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосувала до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.
У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.