З Нью-Йорка до Лондона за 3,5 години: у США планують запустити надзвукові авіалайнери

United Airlines оголошує про досягнення комерційної угоди з аерокосмічною компанією Boom Supersonic, що базується в Денвері, про поповнення свого глобального флоту літаків, а також про спільну ініціативу зі сталого розвитку - кроку, який сприяє стрибку вперед у поверненні до авіації надзвукових швидкостей

Американська авіакомпанія United Airlines планує запустити нові надзвукові авіаперевезення після того, як подібні програми з використанням літака Concorde були згорнуті у 2003 році.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на її офіційному сайті.

"United Airlines оголошує про досягнення комерційної угоди з аерокосмічною компанією Boom Supersonic, що базується в Денвері, про поповнення свого глобального флоту літаків, а також про спільну ініціативу зі сталого розвитку - кроку, який сприяє стрибку вперед у поверненні до авіації надзвукових швидкостей", - зауважили в компанії-авіаперевізнику.

За умовами угоди, United Airlines придбає 15 авіалайнерів Boom Overture, як тільки ці літаки відповідатимуть усім вимогам безпеки, експлуатації та стійкості. При цьому не виключається можливість придбання американською компанією ще 35 літаків.

Очікується, що після введення в експлуатацію лайнер Overture стане першим великим комерційним літаком, який не матиме викидів вуглецю та буде оптимізований для роботи на 100% екологічно безпечному авіапальному (SAF).

Планується, що літак буде готовий до випробувань у 2025 році, початок проведення польотів намічений на 2026 рік, а введення в експлуатацію – до 2029 року.

Передбачається, що літак матиме швидкість польоту 1,7 Маха, що означає скорочення за часом перельотів між основними пунктами призначення приблизно вдвічі. Зокрема, як зазначає United Airlines, з Нью-Йорка до Лондона переліт займатиме всього три з половиною години.

Як повідомлялося, подібні надзвукові літаки типу Concorde уже експлуатувалися компаніями British Airways та Air France наприкінці минулого століття. Через надзвичайно великі витрати їх комерційна експлуатація була в цілому збитковою, тому у 2003 році їх зняли з експлуатації.