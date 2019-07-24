З окупованої Луганської області передали в'язнів, які відбували строк на момент окупації Донбасу

У місті Щастя відбулася передача 64 громадян України з пенітенціарних установ окупованої частини Луганської області, які на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Це вже шостий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області. З грудня 2018 року по липень 2019 на підконтрольну уряду територію перемістили 319 засуджених, деться в "Громадське".

Нагадаємо, російські окупанти на Донбасі відправили 70-річного жителя Донецька на мінне поле, сподіваючись спровокувати ЗСУ на вогонь і викрити українські позиції.

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