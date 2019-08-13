CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ "Укрзалізниці" повідомили, що станом на середину серпня з пасажирських поїздів викрали інвентарю на загальну суму близько 400 тисяч гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З пасажирських поїздів поцупили рушників та іншого інвентарю на 400 тисяч грн, - "Укрзалізниця"
"Постіль після себе можна не збирати, а ось привласнювати її, як і інші речі в поїзді, не можна в жодному разі"
Фото: uz.gov.ua
Там зазначають, що загалом з пасажирських поїздів викрали 6,9 тисячі одиниць інвентарю, зокрема 2417 рушників, 957 простирадл, 638 ковдр, 360 чайних ложок, 456 підстаканників, 875 наволочок та 180 ковдр, повідомляє пресслужба державної компанії.
"Постіль після себе можна не збирати, а ось привласнювати її, як і інші речі в поїзді, не можна в жодному разі", - повідомили у пресслужбі компанії.
Нагадаємо, що зарплата керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова у 2018 році складала 570 588 гривень на місяць.
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