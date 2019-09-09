З початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі
"Противник обстрілював позиції підрозділів ООС з забороненої мінськими домовленостями зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброї", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано три обстріли: неподалік Водяного з ручних протитанкових гранатометів; поблизу Новотроїцького з великокаліберних кулеметів; в районі Авдіївки з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності угруповання "Північ" бойовики здійснили один обстріл - неподалік Зайцевого з мінометів калібру 82 мм.
Про втрати серед ЗСУ не повідомляється.
Нагадаємо, в неділю, 8 вересня, на Донбасі отримав травму український військовий.
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