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З початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

"Противник обстрілював позиції підрозділів ООС з забороненої мінськими домовленостями зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброї"
З початку доби російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.
З початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі Фото: unian.net

"Противник обстрілював позиції підрозділів ООС з забороненої мінськими домовленостями зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброї", -  повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано три обстріли: неподалік Водяного з ручних протитанкових гранатометів; поблизу Новотроїцького з великокаліберних кулеметів; в районі Авдіївки з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності угруповання "Північ" бойовики здійснили один обстріл - неподалік Зайцевого з мінометів калібру 82 мм.

Про втрати серед ЗСУ не повідомляється.

Нагадаємо, в неділю, 8 вересня, на Донбасі отримав травму український військовий.

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09 09 2019 21:55
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