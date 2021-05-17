З початку доби російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню
З початку поточної доби російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.
"Станом на 7:00 ранку, 17 травня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Окупанти вели вогонь неподалік Причепилівки зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. За поточну добу бойових втрат серед наших воїнів немає", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу ООС у соцмережі Facebook у понеділок уранці.
У штабі наголосили, що за минулу добу, 16 травня, російські найманці 15 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення Операції об'єднаних сил.
"За минулу добу, 16 травня, в районі проведення Операції об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушували режим припинення вогню. У Новоселівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а у передмісті Водяного - противник двічі відкривав вогонь з мінометів цього ж калібру і гранатометів різних систем. У напрямку Катеринівки окупанти здійснили обстріл позицій українських захисників з реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог чотири рази обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Двічі з великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь недалеко від населеного пункту Луганське ... За минулу добу бойових втрат серед наших воїнів немає", - зазначили в штабі ООС.
Про всі факти порушення українська сторона СЦКК оперативно інформувала СММ ОБСЄ.
Нагадаємо, що напередодні "ДНР" та "ЛНР" оголосили збір резервістів та силовиків.
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