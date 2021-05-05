"Станом на 7:00 ранку, 5 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

З початку поточної доби російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Станом на 7:00 ранку, 5 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, недалеко від населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших захисників немає", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу ООС у соцмережі Facebook у середу вранці.

У штабі наголосили, що за минулу добу, 04 травня, російські найманці 6 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення Операції об'єднаних сил.

"За минулу добу, 4 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Поблизу Водяного ворог вів вогонь з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Двічі противник відкривав вогонь у Красногорівки з мінометів 120-го калібру і зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників з великокаліберних кулеметів, а у селища Луганське - ще й з гранатометів різних систем", - наголосили в штабі ООС.

Про всі факти порушення українська сторона СЦКК оперативно інформувала СММ ОБСЄ.

Читайте також: Зеленський пропонує залучити у "Нормандський формат" США, Британію і Канаду