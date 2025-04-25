З початку повномасштабної війни росія вбила в Україні 622 дитини – Офіс генпрокурора

Понад 1924 дитини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Більше ніж 2546 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 25 квітня 2025 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 622 дитини загинули та понад 1924 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 640, Харківській - 490, Херсонській - 208, Дніпропетровській - 235, Київській - 136, Запорізькій - 177, Миколаївській - 118, Сумській – 134.

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