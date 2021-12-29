Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

З початку року держборг України зріс на 4%

Станом на 30 листопада 2021 року державний та гарантований державою борг України становив 2,56 трильйона гривень або 94,15 мільярда доларів.
З початку року держборг України зріс на 4% Фото: з відкритих джерел
Про це йдеться у даних на сайті Міністерства фінансів.
 
Прямий держборг у листопаді 2021 року у доларовому вираженні зріс на 0,96% – до 82,99 млрд дол, у гривневому – на 4,22%, до 2,255 трлн. У тому числі зовнішній прямий борг минулого місяця в доларах зріс на 1,47% – до 45,68 млрд. доларів (у гривні – на 4,71%, до 1,241 трлн. грн.).
 
Гарантований державою борг у листопаді у доларовому еквіваленті зріс на 7% – до 11,15 млрд. доларів, у гривні – на 10,41%, до 303,24 млрд. грн.
 
З початку 2021 року сукупний держборг України зріс на 4,31% у доларовому еквіваленті та на 19,46% – у гривневому.
 
Офіційний курс долара, яким Мінфін розраховує борг, послабився з 26,33 грн за долар у жовтні до 27,17 грн за долар у листопаді.
 
Частка зобов'язань у євро знизилася до 13,07%, у гривні – до 36,18%, у ієні – до 0,55%, тоді як у доларах зросла до 35,53%, у СПЗ – до 14,04%.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 12 2021 12:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.