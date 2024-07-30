Україна хоче розгорнути свої перші винищувачі F-16 вже цього літа.

В Києві мають надію використати в бою літаки F-16 вже цього року, проте через брак підготовленого персоналу зможе задіяти не більше десяти винищувачів.

Про це пише американська газета The New York Times.

В Україні сподіваються протистояти домінуванню росії в повітрі, проте е посилення російських бомбардувань авіабаз ускладнює ці зусилля.

Повітряні сили планують використовувати F-16 з потужними системами радіоелектронної боротьби і різноманітним озброєнням разом з західними системами протиповітряної оборони, як от Patriot, аби розширити зону небезпеки для російських пілотів.

Винищувачі мають посилити захист українських міст і критичної інфраструктури від ракетних і безпілотних атак.

"В росії було так багато часу, щоб зміцнити свою оборону, особливо вздовж лінії фронту. F-16 та їхні пілоти зіткнуться з жорстким опором російської ППО як на землі, так і в небі", - каже Хантер Столл, аналітик з питань оборони в дослідницькій організації RAND.

Посадовці в США вважають, що планують підготувати близько 20 льотчиків цього року. Навчання проходить у США, Нідерландах і Данії.

Командири РС заявляють, що зазвичай на один літак виділяють щонайменше двох пілотів для відпочинку та навчання. Тому на бойові завдання зможуть вилітати лише близько 10 F-16, наданих Україні. Обмежувальним фактором є й брак навченого технічного персоналу для обслуговування винищувачів.