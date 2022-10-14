З росії йде найбільший учасник ринку молочної продукції Danone
Найбільший учасник російського ринку молочної продукції країни-терористки Danone оголосив про передачу свого бізнесу в росії іншим особам
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Danone.
Інвестиційні проєкти ДК Danone у росії були припинені на початку березня, проте холдинг тоді обіцяв зберегти виробництво молочної продукції та дитячого харчування.
За даними звітності за три квартали 2022 року, російський підрозділ забезпечував 5% чистих продажів Danone. В результаті передачі російського бізнесу новому власнику Danone доведеться списати до $1 млрд.
В рф компанія працювала з 1992 року. Серед її брендів – Danone, "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Bio Баланс", "Растишка", Danissimo тощо. В росії у Danone 18 підприємств і більше 10 тис. співробітників.
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