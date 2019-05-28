З ситуаційної кімнати в АП зникли всі сервери з секретною інформацією, - Данилюк
На своїй сторінці у Facebook він розмістив відео, зняте у цій кімнаті, на якому видно, що ніякого обладнання у приміщенні не лишилося.
"Це ситуаційна кімната в Адміністрації Президента... Ще місяць тому вона виглядала абсолютно інакше: на всіх стінах були великі монітори, які були під'єднані до серверів... Як бачите, все було знято під час зміни влади. Залишилися хіба що прапори, під якими приймалися рішення під час нарад, і під час цих нарад використовувалася інформація дуже часто з секретних джерел", - прокоментував він.
За словами Данилюка, всі секретні дані потрапляли через захищені канали зв'язку до ситуаційної кімнати, а зберігалися на серверах, які також вивезені.
"Моніторів немає, серверів немає. Тому виникає декілька питань. (Перше) навряд чи це виглядає як цивілізована передача влади. І по-друге - що сталося з серверами, на яких зберігалася секретна інформація?" - заявив Данилюк.
Нагадаємо, що Олександр Данилюк призначений на посаду секретаря РНБО 28 травня.
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