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ПОЛІТИКА

З українських портів вийшли ще 9 суден із пшеницею та олією для Африки, Азії та Європи

26 грудня 2022, 19:01
З українських портів вийшли ще 9 суден із пшеницею та олією для Африки, Азії та Європи
Одеса. Зерно
У рамках «зернової ініціативи» протягом двох останніх днів з портів Великої Одеси вийшли 9 суден із 390 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи

У рамках «зернової ініціативи» протягом двох останніх днів з портів Великої Одеси вийшли 9 суден із 390 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"За 2 дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден із 390 тис тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. Серед них балкери Alanda Star та SSI Privilege з 68 тис. т пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер Eurochampion із 45 тис. т олії для Індії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порти Великої Одеси завантажують понад 860 тис т агропродукції на 24 судна. Далі – очікування на інспекцію Спільного Координаційного центру (СКЦ). По «зерновому коридору» зараз рухаються 3 судна під завантаження 93 тис т агропродукції.


війнаАфрикаАзіяУкраїназернова угодаагропродукція

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