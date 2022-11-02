З України видворили "злодія в законі" із санкційного списку РНБО

За даними поліцейських, "авторитет" потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску

З України примусово видворили "злодія в законі" на прізвисько "Нукрі Гальський", який потрапив до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Оперативники отримали інформацію, що до Києва прибув 34-річний "злодій у законі" на прізвисько "Нукрі Гальський", повідомляє Громадське.

За даними поліцейських, "авторитет" потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску. Оперативники встановили його місце перебування.

Аби не допустити поширення ним злочинного впливу, правоохоронці затримали "злодія в законі" й доставили його до Державної міграційної служби

Вночі, 10 лютого, громадянина примусово видворили за межі країни із забороною в’їзду до України на 3 роки

Санкції РНБО проти криміналітету

14 травня РНБО наклало санкції на 557 "злодіїв у законі" та 111 іноземців, які є "кримінальними авторитетами" в усьому світі. Президент України Володимир Зеленський переконував, що зробити це змогли після ухвалення відповідного закону про "злодіїв у законі", стратегії боротьби з організованою злочинністю та 9 місяців роботи.

20 травня в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що затримали найвпливовіших "злодіїв у законі" в Україні на прізвиська "Умка" та "Лаша Сван". Згодом їх узяли під варту.

25 червня з України депортували "кримінального авторитета" на прізвисько "Вато Кіпіані". Він потрапив до санкційного списку РНБО як людина, що може становити загрозу для безпеки держави та громадян.

Відтак у липні українські правоохоронці примусово повернули до країни походження - Молдови - ще одного "кримінального авторитета" із санкційного списку РНБО. Чоловік в Одеській та Миколаївській областях контролював діяльність етнічних злочинних груп, що "спеціалізувалися" на майнових злочинах, зокрема вимаганнях.

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