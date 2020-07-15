З вересня до шкіл не пускатимуть учнів та вчителів з підвищеною температурою - Степанов

Також діти будуть зобов’язані приходити до шкіл у масках, а у навчальних закладах мають обов’язково бути антисептики

Міністерство охорони здоров’я розробляє правила навчання у школах з 1 вересня 2020 року в умовах карантину на тлі поширення коронавірусу.

Про це повідомив очільник відомства Максим Степанов під час онлайн-брифінгу 15 липня.

"Буде обов’язковим вимірювання температури для всіх працівників, які приходять на роботу до навчальних закладів, обов’язкове вимірювання температури для дітей", - розповів він.

За словами міністра, за температури 37,2°C і вище ані працівників, ані дітей не допускатимуть до навчальних закладів.

Також діти будуть зобов’язані приходити до шкіл у масках, а у навчальних закладах мають обов’язково бути антисептики.

"Я маю надію, що на наступному тижні всі ці правила вже будуть нами розроблені, і ми будемо подавати їх на затвердження для того, щоб заздалегідь всі знали, в який спосіб будуть навчатися наші діти", - зазначив Степанов.

Він додав, що завчасна розробка цих правил дасть змогу керівникам навчальних закладів підготуватися до навчального року з 1 вересня.

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