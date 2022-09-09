З жовтня в Україні запрацює система, яка дозволить отримувати послуги за місцем перебування

З 1 жовтня в усіх регіонах України запрацює Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС), яка дозволить всім громадянам отримувати соцпослуги за фактичним місцем перебування.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністерство соціальної політики впроваджує систему насамперед для людей, яким довелося тікати від війни. Мета нової системи — централізувати призначення, нарахування та виплати для переселенців.

"Органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах. Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування. В умовах повномасштабної війни ми маємо максимально убезпечити наших людей і спростити для них надання послуг", — пояснила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Переселенці зможуть у будь-якому регіональному управлінні соцзахисту змінити у довідці неактуальне місце проживання, виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки переселенця, а також отримати інформацію щодо допомоги на проживання.