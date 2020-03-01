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За 2019 рік контейнерні перевезення в морпортах виросли на 20% - Криклій

"Перевалка контейнерних вантажів в Україні другий рік поспіль демонструє істотне зростання, яке в кілька разів перевищує середні світові показники на ринку контейнерних перевезень"
За оперативними даними Адміністрації морських портів України, за весь 2019 рік у портах було перевалено один мільйон і три з половиною тисячі TEU контейнерів (TEU - умовна одиниця виміру, заснована на обсязі 20 футового (6,1 метрів) інтермодального ISO-контейнера).
За 2019 рік контейнерні перевезення в морпортах виросли на 20% - Криклій Фото: з відкритих джерел

У 2019 році в портах України обробили понад 1 мільйон TEU контейнерних вантажів, за рік контейнерні перевезення зросли майже на 20%, повідомляє "Економічна правда".

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Урядовий портал.

За оперативними даними Адміністрації морських портів України, за весь 2019 рік у портах було перевалено один мільйон і три з половиною тисячі TEU контейнерів (TEU - умовна одиниця виміру, заснована на обсязі 20 футового (6,1 метрів) інтермодального ISO-контейнера).

"Перевалка контейнерних вантажів в Україні другий рік поспіль демонструє істотне зростання, яке в кілька разів перевищує середні світові показники на ринку контейнерних перевезень", - йдеться у повідомленні.

"Нещодавно ми запровадили електронну товарно-транспортну накладну, у 2020 році запустимо інші цифрові сервіси, які дозволять бізнесу наростити швидкість транспортування вантажів. У планах на 2020 рік - цифровий порт спільно з Новою митницею.

Ми очікуємо, що подальший розвиток контейнерних перевезень відбудеться за рахунок транзиту контейнерів і включення України в маршрути Китайського шовкового шляху і транспортного коридору Європа-Кавказ-Азія (TRASECA), перші вантажі по якому почали доставлятися в 2019 році", - розповів Криклій.

Зазначається, що експорт та імпорт контейнерів в 2019 році розподілився практично порівну за невеликої переваги імпорту - 48,6% і 46,8% відповідно.

"Позитивна динаміка експорту забезпечується за рахунок збільшення контейнеризації продукції харчової та легкої промисловості (переробка сільськогосподарської сировини - борошно, пшениця, горох; текстильні вироби).

На зростання імпорту контейнерних вантажів традиційно впливає зміцнення гривні, що робить більш привабливими поставки з-за кордону продуктів харчування, техніки та електроніки, будівельних матеріалів та інших товарів", - йдеться у повідомленні.

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03 01 2020 13:53
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