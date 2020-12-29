За 2020 рік у світі вбили 50 журналістів через їхню професійну діяльність - правозахисники

У порівнянні з 2019 роком кількість убивств журналістів у світі залишилася майже такою самою - тоді їх було 53

У 2020 році у світі через свою професійну діяльність загинуло 50 журналістів. Найбільше - у Мексиці, Іраку та Афганістані.

Про це йдеться в другій частині звіту правозахисної організації "Репортери без кордонів", повідомляє "Громадське".

За інформацією правозахисників, найчастіше журналісти помирали через висвітлення випадків корупції, зловживання державними коштами, організованої злочинності та акцій протесту.

У порівнянні з 2019 роком кількість убивств журналістів у світі залишилася майже такою самою - тоді їх було 53. Однак за десять років все ж існує позитивна тенденція. Зокрема, ще у 2012 році було вбито 147 журналістів, а у 2013 році - 143. Загалом за останнє десятиліття через свою професійну діяльність загинули 937 журналістів.

Найбільше таких смертей відбулося у Мексиці. У цій країні вбили 8 журналістів, до того ж декого з них - в особливо варварський спосіб. В Іраку та Афганістані загинули 6 та 5 журналістів відповідно.

Перша страта за останні 30 років

У 2020 році відбулася перша за останні 30 років страта журналіста через його професійну діяльність. 12 грудня в Ірані повісили Рухоллу Зама, який висвітлював в інтернеті протести в країні 2017 року.

У червні цього року 47-річного Зама засудили до смертної кари за "корупцію на Землі". Як зазначає AP, це звинувачення іранська влада часто використовує у справах, пов’язаних зі шпигунством або спробами повалення уряду.

Журналіст перебував у Парижі у вигнанні, але у жовтні 2019 року його арештували в Ірані співробітники розвідки.

Майже 400 журналістів залишаються за ґратами

Як повідомляла перша частина звіту правозахисної організації "Репортери без кордонів", станом на середину грудня цього року в усьому світі через свою професійну діяльність залишалися ув'язненими 387 журналістів, 54 - перебували в заручниках, а четверо - зникли безвісти.

У порівнянні з 2019 роком ця кількість майже не змінилася, однак кількість жінок серед ув'язнених зросла на 35% (з 31 до 42).

За інформацією правозахисників, протягом березня-травня, перших місяців пандемії COVID-19, кількість затримань журналістів зросла у чотири рази. Однак більшість таких ув'язнень тривали кілька годин, а в окремих випадках - кілька днів або тижнів.

Нагадаємо, що китайський суд засудив журналістку до 4 років ув'язнення