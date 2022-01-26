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За 2 роки дохід українських продавців на міжнародних маркетплейсах зріс на чверть - дослідження

У Payoneer додали, що саме онлайн-продавці заробляють найбільше серед усіх українців, які працюють на міжнародних ринках
За останні 2 роки середній дохід українських онлайн-продавців на міжнародних майданчиках, на кшталт Amazon, eBay, etsy та інших, зросли на 25%.
За 2 роки дохід українських продавців на міжнародних маркетплейсах зріс на чверть - дослідження Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у дослідженні платіжної платформи Payoneer, повідомляє "Економічна правда".

Так, із третього кварталу 2019 по третій квартал 2021 року середній дохід українського селлера збільшився на 25%.

А за липень-вересень 2021 року середній дохід українських онлайн-продавців на міжнародних ринках склав 9860 доларів або 3290 доларів на місяць.

У Payoneer додали, що саме онлайн-продавці заробляють найбільше серед усіх українців, які працюють на міжнародних ринках.

Рейтинг п’яти найбільших міст України за середнім доходом селлерів у третьому кварталі 2021:

  • Львів

  • Київ

  • Одеса

  • Харків

  • Дніпро

"Найбільше серед п’яти великих міст України за 3 квартал 2021 заробили львівські продавці - $13 390, на другому місці кияни - $12 550.

За той же період одесити отримали в середньому $10 940. Середній дохід харківських продавців за липень-вересень 2021 склав $8 550, а дніпровських - $8 320", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у 2021 році кількість скарг до бізнес-омбудсмена збільшилась на 26% - до 2 182

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26 01 2022 10:54
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