За 2 роки дохід українських продавців на міжнародних маркетплейсах зріс на чверть - дослідження
Про це йдеться у дослідженні платіжної платформи Payoneer, повідомляє "Економічна правда".
Так, із третього кварталу 2019 по третій квартал 2021 року середній дохід українського селлера збільшився на 25%.
А за липень-вересень 2021 року середній дохід українських онлайн-продавців на міжнародних ринках склав 9860 доларів або 3290 доларів на місяць.
У Payoneer додали, що саме онлайн-продавці заробляють найбільше серед усіх українців, які працюють на міжнародних ринках.
Рейтинг п’яти найбільших міст України за середнім доходом селлерів у третьому кварталі 2021:
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Львів
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Київ
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Одеса
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Харків
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Дніпро
"Найбільше серед п’яти великих міст України за 3 квартал 2021 заробили львівські продавці - $13 390, на другому місці кияни - $12 550.
За той же період одесити отримали в середньому $10 940. Середній дохід харківських продавців за липень-вересень 2021 склав $8 550, а дніпровських - $8 320", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у 2021 році кількість скарг до бізнес-омбудсмена збільшилась на 26% - до 2 182
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