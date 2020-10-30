За $3,5 млн на аукціоні продали старовинну монету, викарбувану на честь вбивства Юлія Цезаря

На британському аукціоні за 3,5 мільйона доларів продали старовинну монету, яку виготовили на честь вбивства Гая Юлія Цезаря. На одному боці монети зображений один із вбивць Цезаря Брут, а на іншому — два кинджали, які символізують свободу.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на нумізматичну компанію Roma Numismatics.

Монета викарбувана у 42 році до нашої ери, через два роки після вбивства Гая Юлія Цезаря. На аверсі, крім портрета Брута, зображені фрази BRVT IMP (Brutus Imperator) і L PLAET CEST (Луцій Плаеторій Цестіан, який був головою монетного двору у Стародавньому Римі).

На аверсі монети зображено два кинджали та фраза EID MAR (Березневі іди - 15 березня, день вбивства Цезаря).

Монета була частиною колекції швейцарського археолога XIX століття барона Густава Карла Фердинанда фон Бонштеттена, який обіймав посаду камергера імператора Австрії Фердинанда I.

Як зазначають представники аукціону, у світі зараз є 88 подібних срібних монет і три золоті, дві з яких перебувають у колекціях Британського музею та Німецького федерального банку.

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