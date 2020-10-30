За $3,5 млн на аукціоні продали старовинну монету, викарбувану на честь вбивства Юлія Цезаря
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на нумізматичну компанію Roma Numismatics.
Монета викарбувана у 42 році до нашої ери, через два роки після вбивства Гая Юлія Цезаря. На аверсі, крім портрета Брута, зображені фрази BRVT IMP (Brutus Imperator) і L PLAET CEST (Луцій Плаеторій Цестіан, який був головою монетного двору у Стародавньому Римі).
На аверсі монети зображено два кинджали та фраза EID MAR (Березневі іди - 15 березня, день вбивства Цезаря).
Монета була частиною колекції швейцарського археолога XIX століття барона Густава Карла Фердинанда фон Бонштеттена, який обіймав посаду камергера імператора Австрії Фердинанда I.
Як зазначають представники аукціону, у світі зараз є 88 подібних срібних монет і три золоті, дві з яких перебувають у колекціях Британського музею та Німецького федерального банку.
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