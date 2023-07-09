За 500 днів війни російські військові не змогли досягти жодної із поставлених цілей в Україні - ISW

В ISW зазначили, що рішучий і вмілий опір українських військових зупинив численні російські наступи, в тому числі на Київ.

російські військові мали намір взяти Київ впродовж трьох днів, але не змогли досягти жодної із поставлених цілей в Україні.

Про це йдеться у звіті військових аналітиків Інституту вивчення війни( ISW).

Рішучий та вмілий український опір призвів до кульмінації численних російських наступальних операцій, у тому числі на Київ, і звільнив Сумську та Чернігівську області, а також частини Харківської, Миколаївської та Херсонської областей, які тимчасово захопили російські війська.

"Українські сили закріпили та утримали ініціативу та проводять контрнаступальні операції вздовж більшої частини лінії фронту, при цьому російські сили майже повністю зосереджені на спробах утримати українські землі, які вони все ще окупували. За допомогою Заходу Україна забезпечила свою незалежність, але стоїть перед критичним завданням звільнення стратегічно важливої території, яка все ще знаходиться під контролем росії", - йдеться у повідомленні.