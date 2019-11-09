За 50 км від Чорнобиля загорівся ліс, до ліквідації пожежі залучено авіацію
Загоряння лісової підстилки на площі близько 4 га місцями з переходом у верхову пожежу почалося в середу вдень, повідомляє ДержНС.
"Станом на 17.30 з території лісового масиву в результаті сильних поривів вітру сталося розповсюдження вогню на площу близько 1 га. Загальна площа пожежі близько 6 га", - повідомляє пресслужба ДержНС.
До боротьби з пожежею залучено 62 людини і 11 одиниць техніки, у тому числі від ДержНС - 30 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки, 2 літаки Ан-32П і вертоліт Мі-8. Жертв і постраждалих немає.
Північна частина Іванківського району розташована в Чорнобильській зоні відчуження, село Нові Соколи - на відстані більш ніж 50 км від Чорнобиля.
Нагадаємо, що раніше у Новозбурівському лісництві в Херсонській області сталася пожежа, рятувальникам вдалося локалізувати її на площі понад п'ять гектарів.
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