За аналогією з Італією: у МОЗ є розрахунки найгіршого сценарію щодо коронавірусу
Це потрібно для того, щоб бути готовий до будь-якої ситуації. Про це в ефірі одного з каналів заявив міністр охорони здоров’я Ілля Ємець, передає 24 КАНАЛ.
За його словами, зважаючи на лікарський досвід, завжди треба враховувати можливість розвитку подій в найгіршій ситуації.
"Потрібно сценарій зараз для цієї проблеми найгірший продумати. І його ми можемо розробити за аналогією з Італією і, можливо, Іспанією",– зазначив Ємець.
Він додав, що у його заступника, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка вже є такі розрахунки найгіршого сценарію щодо поширення в Україні коронавірусу.
Нагадаємо, що станом на ранок 23 березня у світі офіційно зареєстровано 339 259 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 14 706 смертей та 98 834 випадки, коли пацієнти успішно одужали після зараження.
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