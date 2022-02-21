CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоблизу лінії розмежування на сході України за останні чотири дні окупанти обстрілами пошкодили 104 домоволодіння мирних жителів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За чотири дні окупанти пошкодили 104 будинки біля лінії розмежування
З початку ескалації бойових дій, протягом останніх чотирьох днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній уряду України території було пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів. Чотири особи дістали контузії та мінно-вибухові поранення
Фото: Укрінформ
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив керівник Гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін.
«З початку ескалації бойових дій, протягом останніх чотирьох днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній уряду України території було пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів. Чотири особи дістали контузії та мінно-вибухові поранення», - написав Каплін.
Він також повідомив, що за минулу ніч (на 20 лютого) та неділю в ході обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування було пошкоджено 22 будинки мирних мешканців: у Новогнатівці - 14, Побєді - чотири, а також по одному будинку в населених пунктах Славне, Південне, Малинове, Луганське.
Як повідомлялося, 20 лютого збройні формування Російської Федерації 74 рази порушили режим припинення вогню, зокрема 68 - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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