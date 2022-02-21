За чотири дні окупанти пошкодили 104 будинки біля лінії розмежування З початку ескалації бойових дій, протягом останніх чотирьох днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній уряду України території було пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів. Чотири особи дістали контузії та мінно-вибухові поранення

Поблизу лінії розмежування на сході України за останні чотири дні окупанти обстрілами пошкодили 104 домоволодіння мирних жителів.

Фото: Укрінформ

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив керівник Гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін. «З початку ескалації бойових дій, протягом останніх чотирьох днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній уряду України території було пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів. Чотири особи дістали контузії та мінно-вибухові поранення», - написав Каплін. Він також повідомив, що за минулу ніч (на 20 лютого) та неділю в ході обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування було пошкоджено 22 будинки мирних мешканців: у Новогнатівці - 14, Побєді - чотири, а також по одному будинку в населених пунктах Славне, Південне, Малинове, Луганське. Як повідомлялося, 20 лютого збройні формування Російської Федерації 74 рази порушили режим припинення вогню, зокрема 68 - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Читайте також: На Донбасі загинув український військовий - він отримав осколкове поранення внаслідок обстрілу бойовиків

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