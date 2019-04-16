За чотири роки проти кримчан порушили 265 справ за відмову служити в російській армії
Усього, зазначив Єрмілов, за вказаний період близько 300 призовників намагались ухилитись від служби в російській армії, інформує "Радіо Свобода".
У ході весняного призову 2019 військовий комісаріат окупованого Криму планує призвати на службу в російську армію близько 2,8 тисяч кримчан. При цьому більшість з них, 85%, відправлять служити в регіони сусідньої Росії.
Україна вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура Автономної Республіки Крим просить кримчан звертатися по телефону або електронній пошті в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії призвали не менш як 4800 жителів Криму.
За даними Кримської правозахисної групи, всього з початку анексії Криму Росія призвала до своєї армії близько 15 тисяч кримчан.
Нагадаємо, у межах осіннього призову в Україні на військову службу призвали 17 637 громадян.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента