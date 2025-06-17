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ПОЛІТИКА

За даними ООН удар по Києву став одним із найсмертоносніших за час повномасштабної війни

17 червня 2025, 20:18
За даними ООН удар по Києву став одним із найсмертоносніших за час повномасштабної війни
КМВА
У ММПЛУ нагадали, що подібної кількості жертв серед цивільних осіб Київ зазнав 8 липня 2024 року.

Комбінований ракетно-дроновий удар росії по Києву в ніч на 17 червня, ймовірно, був найбільш смертоносною атакою на столицю за майже рік.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Зазначається, що внаслідок російської атаки загинули щонайменше 14 людей. Ще 114 осіб дістали поранення. У ММПЛУ заявили, що команда фахівців працює над перевіркою кількості жертв серед цивільних осіб та оцінкою обсягу збитків.

"Остання атака сталася на тлі того, як російські збройні сили протягом останніх тижнів посилили нічні удари з використанням зброї дальнього радіусу дії по всій країні, "засинаючи" міста сотнями дронів і ракет", - ідеться в повідомленні.

У ММПЛУ нагадали, що подібної кількості жертв серед цивільних осіб Київ зазнав 8 липня 2024 року. Тоді було вбито 32 людини, а ще 85 осіб дістали поранення.

"Влада України заявила, що протягом перших 17 днів червня по Україні було спрямовано щонайменше 3 340 безпілотників дальнього радіусу дії (барражуючі боєприпаси та безпілотники-приманки) і 135 ракет. Вчорашня атака стала четвертим випадком за цей місяць, коли за одну ніч російські збройні сили застосували понад 400 боєприпасів. Для порівняння, протягом червня 2024 року російські збройні сили застосували 544 боєприпаси дальнього радіусу дії", - наголосили в ММПЛУ.

У ніч на 17 червня росія здійснила масштабну ракетну атаку на територію України. Найбільше постраждали Київ та Одеса.

У ДСНС повідомили, що з-під завалів дев’ятиповерхового будинку у Соломʼянському районі деблокували тіло ще одного загиблого — кількість жертв зросла до 14. Також відомо про 117 постраждалих. Роботи на місцях атаки тривають.

КиїввійнаООНатаказагиблі

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