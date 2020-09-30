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За десять років в Україні усиновлено 23,8 тис. дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування- Мінсоцп

З них іноземцями - 6,2 тис
Протягом останніх десяти років в Україні усиновили 23 814 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них громадянами України - 17 659, іноземцями - 6 155, повідомляє Міністерство соціальної політики.
За десять років в Україні усиновлено 23,8 тис. дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування- Мінсоцп Фото: roksolanatl.com

"Усиновлення - це пріоритет і захист для дитини, яка втратила своїх батьків. В Україні на сьогодні 1 100 сімей та одиноких громадян, які хочуть взяти на виховання в свою сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, на правах рідної дитини", - повідомила прес-служби Мінсоцполітики, пише "Інтерфакс-Україна".

Наголошується також, що карантинні обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби уповільнили процес усиновлення, але не припинили його.

"Протягом восьми місяців поточного року в Україні всиновили 694 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: громадянами України - 558, іноземцями - 136. Пріоритет національного усиновлення збережено, адже українці усиновили вчетверо більше дітей, ніж іноземці", - зазначають у відомстві.

Водночас, за даними міністерства, ще більше ніж 17 тис. хлопчиків і дівчаток різного віку переважно з братами і сестрами перебувають на обліку з усиновлення.

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30 09 2020 11:04
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