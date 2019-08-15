За добу бойовики 13 разів порушили перемир'я на Донбасі, загинув один військовослужбовець ЗСУ

За минулу добу російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. З них двічі - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння - мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також бойовики обстрілювали позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано дев'ять обстрілів: неподалік Пісків - зі стрілецької зброї; біля Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; тричі в районі Гнутового - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; двічі - в районі Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля Водяного - з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Миколаївки - з гранатометів різних систем, повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності угруповання "Північ" бойовики здійснили чотири обстріли: поблизу Південного в напрямку шахти імені Гагаріна - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; неподалік Новолуганського - із заборонених мінометів калібру 120 мм; у районі Зайцевого - з заборонених мінометів калібру 120 мм і 82 мм і автоматичних гранатометів; поблизу Хутора Вільного зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

Нагадаємо, що на Луганщині співробітники СБУ викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті зброї.