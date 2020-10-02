За добу бойовики дев'ять разів відкривали вогонь на Донбасі, поранено одного військового

За минулу добу російсько-окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті обстрілу поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці,передає LB.ua.

"Противник вів вогонь по наших позиціях із заборонених артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї", - йдеться в ранковому зведенні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли: двічі поблизу Лебединського - з 82 мм міномета ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; неподалік Старогнатівки - з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

Шість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності угруповання "Північ": двічі біля Новолуганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї; недалеко від населеного пункту Новозванівка - зі станкового протитанкового гранатомета; тричі в районі населеного пункту Оріхове - зі ствольної артилерії калібру 152 мм противник випустив 10 снарядів і 21 снаряд калібру 122 мм, з 120 мм мінометів - 5 мін і мінометів калібру 82 мм - 15 мін, а також противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Учора, 9 лютого, в результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

Від початку поточної доби окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Нагадаємо, що ​у зоні бойових дій на Донбасі 7 лютого бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню.