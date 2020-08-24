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За добу на Донбасі без втрат, однак тричі бойовики все ж порушили перемир’я - штаб

На переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксували
У зоні бойових дій на Донбасі 23 серпня бойовики тричі порушили мирні домовленості, досягнуті 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи.
За добу на Донбасі без втрат, однак тричі бойовики все ж порушили перемир’я - штаб Фото: mil.gov.ua

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил, зазначає "Громадське".

Так, напередодні на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксували. Водночас поблизу Авдіївки бойовики обстрілювали зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, а біля Зайцевого - було декілька пострілів зі стрілецької зброї.

Також минулої доби українські підрозділи виявили факт інженерного обладнання позицій неподалік Мар’їнки з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає - вже 29 день поспіль від початку перемир’я.

Зранку 24 серпня на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, без порушень режиму припинення вогню.

В ОБСЄ загалом нарахували 634 порушення перемир'я від його початку.

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