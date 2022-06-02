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За добу проти коронавірусу вакцинували понад 34 тисячі українців

За добу 5 лютого в Україні 34 305 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу – 14 188 людей, додаткову дозу отримали 206 людей, бустерну дозу – 9 729 людей
За минулу добу, 5 лютого, в Україні проти коронавірусу вакцинували 34 305 людей.
За добу проти коронавірусу вакцинували понад 34 тисячі українців Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).
 
«За добу 5 лютого в Україні 34 305 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу – 14 188 людей, додаткову дозу отримали 206 людей, бустерну дозу – 9 729 людей», - зазначається у повідомленні.
 
За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 людину, з них отримали першу дозу – 15 452 739 людей, отримали дві дози – 14 772 538 людей, отримали додаткову дозу – 20 246 людей, бустерну дозу – 454 459 людей.
 
Загалом проведено 30 699 982 щеплення.
 
Як повідомляв Укрінформ, попередньої доби в Україні проти коронавірусу вакцинували 76 350 людей.
 
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06 02 2022 10:01
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