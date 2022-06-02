За добу проти коронавірусу вакцинували понад 34 тисячі українців За добу 5 лютого в Україні 34 305 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу – 14 188 людей, додаткову дозу отримали 206 людей, бустерну дозу – 9 729 людей

За минулу добу, 5 лютого, в Україні проти коронавірусу вакцинували 34 305 людей.

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Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ). «За добу 5 лютого в Україні 34 305 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу – 14 188 людей, додаткову дозу отримали 206 людей, бустерну дозу – 9 729 людей», - зазначається у повідомленні. За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 людину, з них отримали першу дозу – 15 452 739 людей, отримали дві дози – 14 772 538 людей, отримали додаткову дозу – 20 246 людей, бустерну дозу – 454 459 людей. Загалом проведено 30 699 982 щеплення. Як повідомляв Укрінформ, попередньої доби в Україні проти коронавірусу вакцинували 76 350 людей. Читайте також: Як не заразитися штамом «Омікрон»

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