За добу в Україні склали 32 адмінпротоколи про порушення правил карантину — Нацполіція

«Пріоритетом поліції зараз є профілактичні заходи, ми проводимо роз’яснювальну роботу, особливо з тими суб’єктами господарювання, хто надає послуги пасажирських перевезень"

За добу в Україні поліцейські склали 32 адмінпротоколи про порушення правил карантину.

Про це розповів заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, передає "Громадське".

За його словами, найбільше порушень зафіксували у Донецькій області.

«Пріоритетом поліції зараз є профілактичні заходи, ми проводимо роз’яснювальну роботу, особливо з тими суб’єктами господарювання, хто надає послуги пасажирських перевезень. Однак уже на території держави складено 32 адміністративні протоколи, зокрема найбільше — у Донецькій області», — зазначив Фацевич

Він уточнив, що поліцейські складають адміністративні протоколи стосовно порушників за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Так 10 склали у Донецькій області, 7 — у місті Києві, 6 — у Херсонській, 3 — у Київській, по 2 — у Полтавській та Чернігівській, по одному — в Одеській та Чернівецькій областях.

Національна поліція працює у посиленому режимі. Загалом для для забезпечення карантинних заходів та посилення публічної безпеки і порядку в країні залучено понад 15 тисяч поліцейських, які несуть службу у складі різних груп.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба України оприлюднила відкриті джерела, які допоможуть отримати необхідну інформацію про перетин кордону.