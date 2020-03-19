Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

За добу в Україні склали 32 адмінпротоколи про порушення правил карантину — Нацполіція

«Пріоритетом поліції зараз є профілактичні заходи, ми проводимо роз’яснювальну роботу, особливо з тими суб’єктами господарювання, хто надає послуги пасажирських перевезень"
За добу в Україні поліцейські склали 32 адмінпротоколи про порушення правил карантину.
За добу в Україні склали 32 адмінпротоколи про порушення правил карантину — Нацполіція Слово і Діло

Про це розповів заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, передає "Громадське".

За його словами, найбільше порушень зафіксували у Донецькій області.

«Пріоритетом поліції зараз є профілактичні заходи, ми проводимо роз’яснювальну роботу, особливо з тими суб’єктами господарювання, хто надає послуги пасажирських перевезень. Однак уже на території держави складено 32 адміністративні протоколи, зокрема найбільше — у Донецькій області», — зазначив Фацевич 

Він уточнив, що поліцейські складають адміністративні протоколи стосовно порушників за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Так 10 склали у Донецькій області, 7 — у місті Києві, 6 — у Херсонській, 3 — у Київській, по 2 — у Полтавській та Чернігівській, по одному — в Одеській та Чернівецькій областях.

Національна поліція працює у посиленому режимі. Загалом для для забезпечення карантинних заходів та посилення публічної безпеки і порядку в країні залучено понад 15 тисяч поліцейських, які несуть службу у складі різних груп.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба України оприлюднила відкриті джерела, які допоможуть отримати необхідну інформацію про перетин кордону.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 03 2020 14:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Рекомендації для громадян щодо коронавірусу 2019-nCoV

Рекомендації для громадян щодо коронавірусу 2019-nCoV

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.