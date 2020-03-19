За добу в Україні склали 32 адмінпротоколи про порушення правил карантину — Нацполіція
Про це розповів заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, передає "Громадське".
За його словами, найбільше порушень зафіксували у Донецькій області.
«Пріоритетом поліції зараз є профілактичні заходи, ми проводимо роз’яснювальну роботу, особливо з тими суб’єктами господарювання, хто надає послуги пасажирських перевезень. Однак уже на території держави складено 32 адміністративні протоколи, зокрема найбільше — у Донецькій області», — зазначив Фацевич
Він уточнив, що поліцейські складають адміністративні протоколи стосовно порушників за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Так 10 склали у Донецькій області, 7 — у місті Києві, 6 — у Херсонській, 3 — у Київській, по 2 — у Полтавській та Чернігівській, по одному — в Одеській та Чернівецькій областях.
Національна поліція працює у посиленому режимі. Загалом для для забезпечення карантинних заходів та посилення публічної безпеки і порядку в країні залучено понад 15 тисяч поліцейських, які несуть службу у складі різних груп.
Нагадаємо, що Державна прикордонна служба України оприлюднила відкриті джерела, які допоможуть отримати необхідну інформацію про перетин кордону.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків