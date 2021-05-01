За добу в Україні виявили ​​5 334 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 13 850 осіб, летальних випадків - 202

5 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 083 585 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 747 408 осіб, летальних випадків - 19 129.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 846 випадків; Вінницька область - 76 випадків; Волинська область - 86 випадків; Дніпропетровська область - 320 випадків; Донецька область - 269 випадків; Житомирська область - 77 випадків; Закарпатська область - 65 випадків; Запорізька область - 418 випадків; Івано-Франківська область - 61 випадок; Київська область - 266 випадків; Кіровоградська область - 25 випадків; Луганська область - 33 випадки; Львівська область - 371 випадок; Миколаївська область - 87 випадків; Одеська область - 682 випадки; Полтавська область - 376 випадків; Рівненська область - 137 випадків; Сумська область - 59 випадків; Тернопільська область - 53 випадки; Харківська область - 313 випадків; Херсонська область - 84 випадки; Хмельницька область - 40 випадків; Черкаська область - 376 випадків; Чернівецька область - 127 випадків; Чернігівська область - 87 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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