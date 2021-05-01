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За добу в Україні виявили ​​5 334 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 13 850 осіб, летальних випадків - 202
5 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 083 585 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 747 408 осіб, летальних випадків - 19 129.
За добу в Україні виявили ​​5 334 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 846 випадків;

Вінницька область - 76 випадків;

Волинська область - 86 випадків;

Дніпропетровська область - 320 випадків;

Донецька область - 269 випадків;

Житомирська область - 77 випадків;

Закарпатська область - 65 випадків;

Запорізька область - 418 випадків;

Івано-Франківська область - 61 випадок;

Київська область - 266 випадків;

Кіровоградська область - 25 випадків;

Луганська область - 33 випадки;

Львівська область - 371 випадок;

Миколаївська область - 87 випадків;

Одеська область - 682 випадки;

Полтавська область - 376 випадків;

Рівненська область - 137 випадків;

Сумська область - 59 випадків;

Тернопільська область - 53 випадки;

Харківська область - 313 випадків;

Херсонська область - 84 випадки;

Хмельницька область - 40 випадків;

Черкаська область - 376 випадків;

Чернівецька область - 127 випадків;

Чернігівська область - 87 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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05 01 2021 09:21
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