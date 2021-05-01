За добу в Україні виявили 5 334 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 846 випадків;
Вінницька область - 76 випадків;
Волинська область - 86 випадків;
Дніпропетровська область - 320 випадків;
Донецька область - 269 випадків;
Житомирська область - 77 випадків;
Закарпатська область - 65 випадків;
Запорізька область - 418 випадків;
Івано-Франківська область - 61 випадок;
Київська область - 266 випадків;
Кіровоградська область - 25 випадків;
Луганська область - 33 випадки;
Львівська область - 371 випадок;
Миколаївська область - 87 випадків;
Одеська область - 682 випадки;
Полтавська область - 376 випадків;
Рівненська область - 137 випадків;
Сумська область - 59 випадків;
Тернопільська область - 53 випадки;
Харківська область - 313 випадків;
Херсонська область - 84 випадки;
Хмельницька область - 40 випадків;
Черкаська область - 376 випадків;
Чернівецька область - 127 випадків;
Чернігівська область - 87 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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