За добу в Україні виявили понад 4 тисячі випадків COVID-19. Для цього протестували 13 тисяч людей
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
За 3 січня коронавірус виявили у 170 дітей та 163 медичних працівників, госпіталізували 1 526 людей.
Лабораторії вчора здійснили 13 128 тестувань, зокрема 11 021 - методом ПЛР та 2 107 - методом ІФА. За весь час в Україні зробили понад 5,6 млн ПЛР-досліджень.
Від початку пандемії в Україні коронавірус підтвердили у 1 078 251 людини. З них 733 558 громадян одужали та 18 927 померли від ускладнень коронавірусної хвороби.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Запорізькій області (528), у Києві (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.
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