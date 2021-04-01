За добу в Україні виявили понад 4 тисячі випадків COVID-19. Для цього протестували 13 тисяч людей

В Україні за минулу добу, 3 січня, коронавірусне захворювання виявили у 4 158 людей. Також 4 693 пацієнти одужали, а 73 — померли від ускладнень.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За 3 січня коронавірус виявили у 170 дітей та 163 медичних працівників, госпіталізували 1 526 людей.

Лабораторії вчора здійснили 13 128 тестувань, зокрема 11 021 - методом ПЛР та 2 107 - методом ІФА. За весь час в Україні зробили понад 5,6 млн ПЛР-досліджень.

Від початку пандемії в Україні коронавірус підтвердили у 1 078 251 людини. З них 733 558 громадян одужали та 18 927 померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Запорізькій області (528), у Києві (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.