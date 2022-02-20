НОВИНИМинулої доби в Україні виявлено 17 448 випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За добу в Україні зафіксували майже 17,5 тисячі випадків коронавірусу
За добу 19 лютого в Україні зафіксовано 17 448 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 473, медпрацівників – 142)
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
«За добу 19 лютого в Україні зафіксовано 17 448 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 473, медпрацівників – 142)», - йдеться в повідомленні.
За минулу добу померли 152 людини, одужали – 11 963. Госпіталізовано – 3 172 людини.
За весь час пандемії в Україні підтверджено 4 720 771 випадок COVID-19, одужали 3 938 459 людей. Водночас зафіксовано 104 518 летальних випадків.
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