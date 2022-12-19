За добу ЗСУ відбили ворожі атаки росіян на 15 населених пунктів України - Генштаб

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів за допомогою БПлА типу "Shahed-136", а також здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Сили оборони за минулу добу відбили ворожі атаки росіян на 15 населених пунктів України, а також вдарили по пунктах управління та районах зосередження ворога і його техніки, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, відбито атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів за допомогою БПлА типу "Shahed-136", а також здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти, цивільна інфраструктура та мирне населення.

Поточну добу російський противник розпочав із застосування ударних БПлА іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких було знищено.